Haberler » Spor » Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kayseri Şampiyonu Oldu - Spor

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kayseri Şampiyonu Oldu

Genç Erkekler Voleybol A kategorisinde müsabakalar tamamlandı.

11.01.2020 09:23 | Son Güncelleme: 11.01.2020 09:28Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kayseri Şampiyonu Oldu
Erkekler Voleybol A kategorisinde müsabakalar tamamlandı. Namağlup finale kadar gelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi rakibi Celal Bayar Anadolu Lisesi'ni 3-0 mağlup ederek şampiyonu oldu.

24 okuldan, 288 sporcunun katılımıyla başlayan Genç Erkekler Voleybol A kategorisinde Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sırasıyla Uluslararası Şehit Ömer Halis Demir Anadolu İmam Hatip Lisesini, Kocasinan 75.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesini, Develi Ahmet İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesini set vermeden 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kayseri Lisesi'ni 3-2 mağlup eden Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adını finale yazdırdı. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi final maçında rakibi Celal Bayar Anadolu Lisesi'ni 3-0 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Metin Tutum, "Bu başarıda her konuda en büyük destekçilerinden biri olan Okul Müdürümüz Necati Arıcı'ya, idarecilerimize, öğretmen arkadaşlarıma, Zehra Hamurcu hocama, her zaman her yerde en büyük destekçilerinden ve hocam olan Fuat Kalay'a ve Anayurt Final Spor Kulübüne ve yöneticilerine ismini unuttuğum herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 13-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Kayseri'yi gruplarda temsil edecek. İki yıl önce Türkiye 5'incisi olan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu kez Türkiye Şampiyonu olmayı hedefliyor. - KAYSERİ

Anadolu Lisesi, Hürriyet, Kayseri, Genç, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

09:52  Kadın basketbolunda derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşacak - Spor
09:50  Galatasaray'da Henry Onyekuru ölümden döndü - Spor
09:28  Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Ricardo Rodriguez kadro dışı! - Spor
09:23  Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kayseri Şampiyonu Oldu - Spor
09:23  Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu - Spor
23:57  Guilherme hamlesi sonrasında Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten Beşiktaş'a zehir zemberek sözler - Spor
23:36  Beşiktaş, Guilherme'yi kadrosuna kattı! - Spor
23:10  Aydın Yılmaz ve Erdi Şehit, Çek ekibi FK Príbram'a transfer oldu - Spor
22:59  Sıtma olan Henry Onyekuru 4 hafta yok - Spor
11.01.2020 09:53:34