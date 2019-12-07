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HURSAD, paralimpik sporcuları umreye gönderdi

Hac Umre ve Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD), Türkiye Paralimpik Atletizm Milli Takımında yer alan bazı sporcuları umre ibadeti için kutsal topraklara götürdü.

07.12.2019 21:46 | Son Güncelleme: 07.12.2019 21:46HURSAD, paralimpik sporcuları umreye gönderdi
ve Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD), Paralimpik Atletizm Milli Takımında yer alan bazı sporcuları umre ibadeti için kutsal topraklara götürdü.
"Uluslararası Engelliler Haftası" kapsamında, sporcular Hamide Doğangün, Nurşah Usta, Zeynep Acet, Zübeyde Süpürgeci ile antrenör Ömer Cantay, umreye gidecek kafilede yer aldı. Sporcuları kutsal topraklara uğurlamak için İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı.
Dernek Başkanı Diyaeddin Şahin, burada yaptığı açıklamada, milli oyuncuları umreye göndermekten mutluluk duyduğunu belirtti.
Milli sporcu Doğangün, bir hayalinin gerçekleştiğini belirterek, "Kabe'yi ilk gördüğümde ailem ve spordaki başarım için dua edeceğim." ifadelerini kullandı.
Antrenör Ömer Cantay da Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlardan önce umreye gitmenin takım için büyük moral olacağını, buradan da madalya ile döneceklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından Dernek Başkanı Diyaeddin Şahin, milli sporculara havalimanında "üçlü" çektirdi.
Milli sporcular, işlemlerin ardından Cidde'ye hareket etti.

Türkiye, Umre, Hac, Güncel

Kaynak: AA

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