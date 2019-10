Hürser Tekinoktay: "19 yılın temsilcileri hesap sormaya kalkıyor" -1

- Hürser Tekinoktay: "19 yılın temsilcileri hesap sormaya kalkıyor" Beşiktaş Başkan Adayı Hürser Tekinoktay:"İstesek 3.5 milyar TL buluruz ama geleceğimizi temlik altına alırız""Beşiktaş menfaati varsa koalisyona da varım"İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hürser Tekinoktay, basın toplantısında konuştu. Rakiplerinin hepsinin geçmiş 19 yılın temsilcileri olduğunu söyleyen Tekinoktay, "19 yılın temsilcisi hesap sormaya kalkıyor" ifadelerini kullandı. Pazartesi günü 3.5 milyar TL bulabileceklerini ancak bunun geleceği temlik altına almak olduğunu söyleyen Tekinoktay, birleşme konusunda ise, "Beşiktaş menfaati varsa, koalisyona da varım" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Hürser Tekinoktay, basın toplantısında konuştu. 1 yılda 3. seçimi yaptıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Tekinoktay, "Hep beraber deneyimleyip ileri nesillere aktaracağımız tecrübeler olacaktır. Enteresan bir periyot yaşadık. Geçen yıl transfer dönemine müteakip hoca, yönetim kurulu ve Fikret Orman arasında bazı problemler ortaya çıktı. Bu süreç hem olağanüstü genel kurula neden oldu hem de ciddi finansal boyut meydana geldi. 1 yılda 3. seçim olacak. Kulübün giderlerine de negatif katkı oldu. Ekonominin bu kadar bozuk olduğu noktada 3 seçim yapmak yanlış oldu. Fikret Orman'ın istifa ettiğini öğrendiğimizde bunun bu kadar kolay olmadığını söyledik. Mayıs ayında seçim yaptık. Kazandığı zaman da takımı kendisinin kuracağı, hocayı kendisinin alacağı bir süreçti bu. 2000'den sonraki dönemde bir başkanımız apar topar gitti. Ligi ve takımın olağan dönemini bitirmeden gitti. Daha sonraki başkan, federasyonu bahane etse de gitti. Nahoş durumlar vardı. Şimdi diğer başkan gidiyor. 2000 yılından bu yana 3 başkan kaçarak giden bir atmosferde yer aldı. 116 yıllık bir kulüpte bize uygun olmayan bir gelenek oluştu. Tamamen bu modele giden bir süreç oluşmaması için ben başkanın bırakmasını istemiyordum ama maalesef bu süreci yaşadık" ifadelerini kullandı."İstesek pazartesi günü 3.5 milyar TL'yi kasaya koyarız ama..."Bir önceki seçime göre şartların daha da zorlaştığını ifade eden Hürser Tekinoktay, "Takımın durumu hiç alışık olmadığımız durumda. Dibe yaklaşan bir takım oldu. Biz buraya layık değildik. Şartların hem finansal hem sportif olarak kötü olduğu dönemde kaçamazdık. Başkanın istifa kararı almasının ilk gününde biz yine burada olduğumuzu söyledik. Beşiktaş'ın sahipsiz kalmayacağını belirttik. Seçimin son gününe kadar karar vermeyen bazı adaylar ve destekçileri var. Herkesin ilk gün girmesi lazımdı. Mayısta girmediniz ama bu istifa kararının hemen ardından herkesin karar vermesi gerekirdi. Bana kalırsa bir spor kulübünde olan şey, bizim artık geçmişin değil, önümüzdeki 20 yılın dizaynını sağlayacak bir şekilde koalisyon kurarak seçime girmemiz gerekirdi. Ancak içinde bulunduğumuz duruma bakıyoruz, siyaset arenasına dönmüş durumda. Kulübümüz zaten israftan buraya geldi. 5 ay maaş alamayan personel vardı. Bazı oyuncuları maaş ödeyemediğimiz için serbest bıraktık. Bu isimlerden birisi Pepe. Seçim giderini Pepe'ye verseydik, savunmada boyu kısa kalan Medel oynamazdı ve belki şampiyonluğa gidebilirdik. Burada trajikomik bir süreç var. Komik fotoğraflar da çıkıyor. İsmail Ünal'ın, Serdal Adalı'nın ve Ahmet Nur Çebi'nin, 19 yılın temsilcisi olan adayların hesap sorma söylemleri çıkıyor. Biraz daha uzasa muhalefetten hesap soracaklar. Biz bu işler için dava da açtık, 5 bin 268 kişinin hesabını sormak için çabaladık, mücadelemizi verdik. Biz muhalefet olarak görevimizi yaptık. Borçlanma konusunda sürdürülebilir bir matematiğin olmadığını söyledik. Öz kaynaklarımıza dönüp, bu işi yürütmemiz lazım dedik. Ama bizim karşımıza konulan model, sürekli bankaya gitme modeli oldu. Buradan hiçbir müessese çıkamaz. Pazartesi ödemeler var deniliyor. Kulübün pazartesi günü para ödeyemeyecek durumunu anons ederek mi siyaset yapılıyor. Pazartesi günü 3.5 milyar TL'yi hemen kasaya koyabilirim. 30 yıllık temlik yapıldı, biz de 50 yıllık yaparız, parayı kasaya koyabiliriz ama çözüm bu değil. Önemli olan, bu ekonomik modelin yanlış olması çünkü üretim yok, tamamen tüketim var" açıklamasını yaptı."Kimse birbirinin devamı değildir, herkes bireyseldir"Daha önce görev yapan adayların 'hesap soracağız' söylemlerini komik bulduğunu da sözlerine ekleyen Hürser Tekinoktay, "Kendi kendilerinden nasıl hesap soracaklar. Kendilerini ve bir önceki dönemleri ibra etmişler. Türk halkı ve Beşiktaşlılar zekidir. 2008'den beri hiçbir yönetimi ibra etmedik, mahkemeye gittik. Genel kurul, Fikret Orman yönetimine mahkemeye gitme yetkisi verdi. Ancak bu yetkiyi hiçbir yönetici kullanmadı. İki başkan adayı da birbirinin devamı diye, birbirini suçluyor. Kimsenin birbirinin devamı olmaması lazım. Bütün insanların bireysel düşünceleri olması lazım. Kulübün borçlanmayı seven bir yapısı var. Gelen kişiler buna mı mecbur bırakılıyor, buna da bakmak lazım. Şan Öktem Tesisleri'yle ilgili kimse bir kelime etmiyor. Burası yenilenecekti. 2012 yılında Fikret Orman bu konuyu çok iyi biliyordu ve gerekirse ben yaparım dedi. Burası harabe olarak kaldı. Süleyman ağabeye bu durumu zamanında söylediğimde, mahkemeye gideceğimi söylediğimde, 'Şan Öktem'in ismini değiştirmek istiyorlar, hakkımı helal etmem' dedi. Şan Öktem bu kulüp için hayatını feda etmiştir. Beşiktaş'taki en büyük iradenin Beşiktaş markası olduğunu yayamazsak, kimsenin yaptığı işin anlamı olmaz. 19 yılın temsilcileri öz kaynak düzeninden bahsediyor. İsmail Ünal'a sitemim var. Ortaköy sahası bizim altyapımızdı. Buradaki çocukları altyapımıza alıyorduk. Dünyanın her yerinde semt sahaları, profesyonel kulüplerin altyapısıdır. Keşke buradaki yeri imara açmasaydı. Kendisi Beşiktaş hüviyetiyle belediye başkanı oldu. 1 yönetici kulübe para vermiş, şimdi alacağı var. 1'e 1 koyup faiziyle alıyorlar. Beşiktaş Kulübü kamuya açık bir dernektir. Göreve gelirsek bütün defter kayıtlarını size açacağım. Şu anda da buna hakkınız var. Bir yönetici 100 milyon vermiş yıllar önce, hala 100 milyon alacağı var. Borçlanma gelişmesine göre Yıldırım Demirören'in o zaman 900 milyon alacağı olması lazım" diyerek sözlerini sürdürdü."Beşiktaş başkanını Beşiktaşlılar seçsin"Seçimin hemen ertesinde yapılacak olan ödemelerle ilgili olarak konuşan Hürser Tekinoktay, "50 milyon da sorun değil, 3.5 milyar da sorun değil. Dışarıdan bir fon alıp, uzun vadeye yayarız. Ama bu durum bizden sonraki nesillerin tamamen ipotek altında kalması anlamına gelir. Aynı politikayı devam ettiremeyiz. Ama genel kurul borçlanalım derse, ertesi gün bu parayı kasaya koyarız. Eski değerlerimize sahip çıkacak kültüre dönmemiz lazım. Sosyal medyada herkes herkese küfür ediyor. Biz Galatasaray, Fenerbahçe, Juventus, Bayern Münih'le sosyal medyada rekabet edemeyiz, bizim sahada rekabet etmemiz gerekir. Beşiktaş'tan başka son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla gelir elde eden yok. Son 7 yılda 1 milyar kazandık ama yetmedi, 2 milyar borçlandık. Yetmedi yapılandırma yaptık, 6.5 milyarı ipotek altına aldırdık. Hukuka önem veriyoruz. Sporcularımıza geçmiş ve gelecekte küfür eden herkese hesabını soracağız. Büyük Beşiktaş üyelik projesi diyoruz. Benfica, Barcelona ve Bayern Münih, 200 bin bandını geçmiş kulüplerdir. 10 milyon nüfuslu Portekiz'de Benfica bunu aşıyorsa, biz de aşarız. İlk 3 yılda 100 bin bandını yakalayacak ve sonraki etapta daha da artacağına inanıyorum. 80 milyonluk bir ülke burası. Serdal Adalı, 'Bizim de paralarımızı birisi ödüyor' demiş. Biz bunu istemiyoruz, herkes kendi parasını ödesin. Beşiktaş başkanını Beşiktaşlılar seçsin. Bu proje ayrıca büyük de bir gelir getirecektir. 3 yılda 300 milyon gelir hedefliyoruz buradan. Altyapıda çalışırken en büyük sorunumuz çocukların eğitimi, okulu ve idman sahalarındaki üçgendi. Spor meslek lisesi kuracağız ve okuttuğumuz çocukların idmanlarını yapacağız. En iyi kültüre haiz olacağız. Zamanında bizim futbolcularımıza bedava futbol kursu verdiler, İngilizce öğrendiler, spor yaptılar. Bunlara en büyük örnek Tunç Kip'tir. Bu arkadaşımız şimdi BESYO mezunu" ifadelerini kullandı."Çimcinin parasını ödemiyorlar, seçim için uçak bileti ödeyip otel tutuyorlar"Statta 20 bin koltuğun boş olduğunu söyleyerek sözlerini sürdüren Hürser Tekinoktay, "Stok mallarımız var ve çürüyor. İnönü ruhu gitti. Burası park evi gibi oldu. 12. adam, futbolda her şeydir. Bin 300 TL para verenleri bir üst kategoriye çıkaracağız ve fark almayacağız, aşağıdaki koltukları da hemen satacağız. Yeni düzenlemeler yapacağız ve kapalıya geri dönmek istiyoruz. Olağanüstü mali genel kurula gideceğiz. Benfica üyelerinden 100 Euro alıyor, sadece 20 milyon Euro üye geliri var. Biz ise 5 ay çimcinin parasını ödeyemedik, seçim için insanları getirip otellerde konaklattık. Şu anda kulübün içine girmedik. Bankalar Birliği bir yapılanma yaptı tekrar borçları üstlendi. Beşiktaş'ın ödeme planları da mutlaka yapılmıştır. Beşiktaş Futbol A.Ş.'nin hisse senetlerini alan bildiğimiz insanlar var. Fikret Orman'a zaten 'Paralar nerede' diyorlar. Burada ona da haksızlık ediyorlar. Tekrar mı taraftar bu adama bağıracak. Bunun seçim politikası olmaması lazım. Ama diğer adaylar maalesef adaylığını anons etmeden önce bankaları gezdiğini söylüyor. Beşiktaş sahipsiz kalmaz. Dışarıdan da para koyarak bu işleri aşarız. Çok kötü tablo var diyorsanız, 10 yılda 1 milyar Dolar harcanmış. Bu yönetim yılda 50 milyon TL tortu bıraksaydı, 7 senede 350 milyon TL para olurdu. 2 ay önce Aras'la kontrat yaptık, sonra feshettik. Bu oyuncunun toplam maliyeti, 7-10 milyon Euro aralarına geliyor. Niye verdiniz bu parayı, adam 7 dakika oynamadı. Futbolu nasıl işleteceklerini bilmiyorlar. Eski inşaatçı, eski restorancı transfer yapabilir mi? Biz oraya Toshack'ı getirmek istiyoruz. Neden? Fas, İran, Galler, İspanya havuzu Toshack'ın elinde. Başka bir yönetici Ümraniye'de gelip 'Ben futbolu herkesten iyi biliyorum' diyor. Biz Ümraniye'ye Rasim Kara'yı getirmek istiyoruz. Cengiz Ünder'i Altınordu'ya gitmeden getirmek istiyoruz. Futbol işletme modeli bu olacak. Bu işler iş adamlarıyla yürümez. Futbolun kendi dinamizmi var" diye konuştu."Nihat Kahveci'yi 2 top karşılığı almıştık"Futbol modelini herkesin uygulayabileceğini söyleyen Tekinoktay, "Bu modeli alıp herkes uygulayabilir ama başarısı görecelidir. Bu işi iyi biliyoruz. 1 yıl belki de 6 aylık bir süreçte bunu yapabiliriz. Nihat Kahveci'yi Esenler'den 2 tane top karşılığında aldık. Sonrasında Nihat Kahveci, kulübün ekonomik zorluğu varken İspanya'ya satışı gündeme geldi ve 1 oyuncuyla finansal kriz çözüldü. 2 tane topa aldığımız bir oyuncuyu 5 milyon Dolar'a sattık. Biz onu toprak sahadan çıkardık, bugünün koşulları daha güzel. Arabulucuları aradan çıkarmak gerekiyor. Beşiktaş'ın bu yıl şampiyon olması lazım. Göreve gelirsek şampiyonluk için her şeyi yapacağız. Hocaya destek verilmesi lazım ve devre arasında en düşük maliyetle en iyi oyuncuların alınması lazım. Golü atmak zorundasın. Hem oyuncu yetiştirip hem golü atacaksın. Bunu da bir antrenör olarak söylüyorum. Bu iş bizim işimiz ve 6 ay içinde altyapımız canlanır, 1 yıl sonra para kazanmaya başlarız" şeklinde konuştu."Beşiktaş'ın menfaatineyse koalisyon yaparım"Seçimde herhangi bir koalisyona gidip gitmeyeceğiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Hürser Tekinoktay, "Kulübün menfaatine olursa, koalisyon yapabiliriz. Kulübün halka açılmasını istiyoruz. Bu kulüp Fenerbahçe ve Galatasaray gibi bir kulüp değildir. Galatasaray daha aristokrat bir yapıdadır, Fenerbahçe daha popülist bir gündemde gündemi belirlemeye çalışır. Beşiktaş ise Çarşı'sıyla, emeği ve halkı temsil eden bir kulüptür. Halkın bu kulübe girmesi gerekir. Fenerbahçe seçimlerinde 24 bin kişi oy kullanmıştır, Fikret Orman'ın bir önceki döneminde 2 bin kişi oy kullanmıştır. Aziz Yıldırım derneklerin gücünü yok etmiştir ve kulübe üye kazandırarak demokrasi getirmiştir. Birleşme şartlarımızdan bir diğeri de kasaya 1 Lira koyup 2 Lira alanların ihraç edilmesidir. Kulübe döviz verenler için de aynı şeyi söylüyoruz. Hiçbir derneğe dövizle borç veremezsiniz. Benim başkan olmam önemli değil. Altyapıyla da ilgilenirim, reklamla da ilgilenirim, para bulamazlarsa 3.5 milyar TL'yi de getiririm. Ana prensiplerimizde birleşirsek ne isterlerse yaparım. Biz koltuk peşinde değiliz" diyerek sözlerini tamamladı.