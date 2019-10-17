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Hürser Tekinoktay listesini verdi

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde kesinleşmiş yönetim kurulu listeleri bugün Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim ediliyor.

17.10.2019 17:00Hürser Tekinoktay listesini verdi
Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde kesinleşmiş yönetim kurulu listeleri bugün Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim ediliyor. Adaylardan listesini ilk teslim eden isim Hürser Tekinoktay oldu.
Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay, Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal adaylıklarını açıklamış ve 10 Ekim'de geçici yönetim kurulu listelerini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etmişti. Bugün saat 17.00'ye kadar listelerde değişiklik yapma hakkı olan ve kesinleşmiş listelerini teslim etmek zorunda olan adaylardan İsmail Ünal, liste teslimine 1 saat kala adaylıktan çekilirken, listesini ilk veren isim Hürser Tekinoktay oldu.
Tekinoktay'ın kesinleşmiş yönetim kurulu listesini Aker Çıtak, Divan Kurulu 2. Başkanı Fethi Hinginar'a teslim etti. Liste teslimi sırasında açıklamada bulunan Çıtak, "Bütün adayları 20 Ekim'de oy kullanmaya davet ediyoruz" dedi.
(Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar/İHA)

Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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