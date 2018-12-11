Hüsamettin Gazi Bey Türbesi Restore Edildi

Denizli
'nin Baklan
ilçesinde bulunan Selçuklu
uç beylerinden Hüsamettin Gazi Bey'in türbesi, Büyükşehir Belediyesince restore edildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Denizli merkez ve ilçelerde yer alan tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yapan belediyenin Koruma Uygulama Denetim Bürosunca (KUDEB), Selçuklu döneminden kalma tarihi Hüsamettin Gazi Bey Türbesi aslına uygun restore edilerek kentin kültürel mirasına kazandırdı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
, türbeyi gelecek nesillere aktarabilmenin önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Denizli'mizin tarihinde önemli bir yeri olan Hüsamettin Gazi'nin ebedi istirahatgahını aslına uygun şekilde restore ederek yarınlarımıza aktarmak istedik. Bu topraklar için can veren, kanını döken ve taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
Baklan,Selçuklu,Denizli
11 Aralık 2018 Salı 13:32