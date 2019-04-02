Hüseyin Bektaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KONYA AKŞEHİR belediye başkan adayı olan Hüseyin Bektaş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA AKŞEHİR ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Hüseyin Bektaş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KONYA AKŞEHİR adayı Hüseyin Bektaş kimdir? BTP KONYA AKŞEHİR adayı Hüseyin Bektaş yüzde kaç oy aldı?

Hüseyin Bektaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KONYA AKŞEHİR belediye başkan adayı olarak gösterilen Hüseyin Bektaş AKŞEHİR ilçesinde % 0,28 oranında oy almıştır. AKŞEHİR ilçesinde % 0,28 oranında oy olan Hüseyin Bektaş adlı BTP adayı toplamda 153 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA AKŞEHİR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.