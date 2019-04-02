Hüseyin Boz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Çankırı belediye başkan adayı Hüseyin Boz oldu. AK Parti adayı Hüseyin Boz, Çankırı belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Çankırı belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Çankırı belediye başkan adayı Hüseyin Boz ile ilgili seçim sonuçları ve Çankırı belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Çankırı belediye başkan adayı Hüseyin Boz oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Çankırı belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Çankırı aday yarışı ve Çankırı seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Çankırı Seçim Bilgileri

Çankırı belediyesi için toplam sandık sayısının 160 olduğu belirlendi.

Çankırı belediyesi için açılan sandık sayısının ise 160 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Çankırı belediyesi için katılım oranının ise % 83,30 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Çankırı toplam seçmen sayısının ise 51.963 olduğu belirlendi.

Çankırı belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 43.286 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Boz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Çankırı belediye başkan adayı olarak gösterilen Hüseyin Boz, Çankırı yarışında % 38,24 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Hüseyin Boz toplamda 16.001 adet oy sayısına ulaştı.

Hüseyin Boz Kimdir?

Şükrü ve Asiye Boz'un oğlu olan Hüseyin Boz;8 Haziran 1974'te Çankırı'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çankırı'da tamamladı.

2002 yılında Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanlığı görevini yürüttü. Uç dönem Merkez İlçe Başkanı olarak Çankırı'ya hizmet etti. 2012 yılında Çankırı Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü görevini üstlendi. Hüseyin Boz, 24 Haziran seçimleri öncesinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için Çankırı Belediye Başkanlığından istifa eden İrfan Dinç'in yerine AK Parti'nin adayı olarak gösterildi ve Belediye Meclisi tarafından 3 Mayıs 2018 tarihinde Çankırı Belediye Başkanı seçildi.

AK Parti Çankırı belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.