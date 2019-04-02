Hüseyin Bozdoğan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KIRŞEHİR AKÇAKENT belediye başkan adayı olan Hüseyin Bozdoğan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KIRŞEHİR AKÇAKENT ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Hüseyin Bozdoğan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KIRŞEHİR AKÇAKENT adayı Hüseyin Bozdoğan kimdir? BTP KIRŞEHİR AKÇAKENT adayı Hüseyin Bozdoğan yüzde kaç oy aldı?

Hüseyin Bozdoğan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KIRŞEHİR AKÇAKENT belediye başkan adayı olarak gösterilen Hüseyin Bozdoğan AKÇAKENT ilçesinde % 3,25 oranında oy almıştır. AKÇAKENT ilçesinde % 3,25 oranında oy olan Hüseyin Bozdoğan adlı BTP adayı toplamda 20 adet oy sayısına ulaştı.

KIRŞEHİR AKÇAKENT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.