01.07.2019 14:55
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Hüseyin Çelik'in acı günü

Hüseyin Çelik

AK Parti'nin kurucuları arasında bulunan ve Kültür Bakanlığı ile 2 dönem Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hüseyin Çelik'in babası Molla Hasan Çelik (86), Van'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

AK Parti'nin kurucuları arasında bulunan ve Kültür Bakanlığı ile 2 dönem Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hüseyin Çelik 'in babası Molla Hasan Çelik (86), Van 'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Hastalığı nedeniyle 22 Haziran 2019'da Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Tıp Merkezi Yoğum Bakım Ünitesi'ne kaldırılan Molla Hasan Çelik, bugün yaşamını yitirdi. Çelik'in safra kesesinden rahatsızlığı olduğu belirtildi. Babasının ölümü ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Hüseyin Çelik, şunları kaydetti:
'Mümtaz bir alim olan babamız Molla Hasan Çelik, tedavi gördüğü Van YY Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 87 yaşında vefat etti. Naaşı yarın, ikindi namazını müteakiben Van Büyük Norşin Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Akköprü Mezarlığı'na defnedilecektir. Dua bekliyoruz.'


- Van
Kaynak: DHA
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