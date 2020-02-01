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Hüseyin Çimşir: Hayalimiz, hak edilmiş kupaları mavi gök yüzüne kaldırmak

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada şampiyonluğu hayal ettiklerini söylerken, hakem Ali Palabıyık'ı eleştirdi.

01.02.2020 23:06 | Son Güncelleme: 01.02.2020 23:20

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren teknik adam, "Kazandığımız için mutluyuz. Biz de sahanın kenarında maçı yaşıyoruz. Zaman zaman agresif tavırlar sergileyebiliyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Erken geriye düşmek, beklediğimiz senaryo değildi. Sonra 2-1 öne geçtik. Biz farkı arttırabilirdik, yiyebilirdik." dedi.

"HEDEFİMİZ, HAYALİMİZ VAR"

Tek hedefin şampiyonluk olduğunu belirten Çimşir, "Hedefimiz, hayalimiz var. İnşallah hayalimiz, hak edilmiş kupaları mavi gök yüzüne kaldırmak. Bu hayalimizden vazgeçmeyeceğiz. Bir adım daha attık, bir adım daha yaklaştık." ifadelerini kullandı.

"HAKEMDEN MEMNUN DEĞİLİZ"

Fenerbahçe'nin hakem performansına tepki göstermesine değinen antrenör, "Biz de hakemden çok memnun değiliz. Maç 1-0'ken bize verilmeyen bir penaltı var, hakem bütün takdir haklarını Fenerbahçe lehine kullandı. Kartlarda, faullerde adil bir yönetim gösterdiğini düşünmüyorum" diye konuştu.

Hüseyin Çimşir: Hayalimiz, hak edilmiş kupaları mavi gök yüzüne kaldırmak

Fenerbahçe, Spor


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