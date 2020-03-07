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Hüseyin Cimşir: "Öne geçmemize rağmen topa sahip olamıyoruz"

1-1 biten Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşmasının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir açıklamalarda bulundu.

07.03.2020 19:57 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:57Hüseyin Cimşir:
1-1 biten FK- karşılaşmasının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, skora rağmen topu tutamadıklarını belirterek, "Maçla ilgili özellikle Gaziantep ile ilgili 5'li savunma oynuyor ve savunma derinliğinde problemler yaşıyorlardı. Hızlı ataklarla gol arıyor. Öne geçmemize rağmen topu tutamadık, topa sahip olamadık. Skor avantajına rağmen topa sahip olamıyoruz. Kaybettiğimiz 2 puan oldu. Önümüzdeki maçlara bakacağız. golün iptali ile ilgili çok konuşmayacağız, konuştuğumuzda farklı anlaşılıyor" dedi. - GAZİANTEP

Trabzonspor, Ersun Yanal, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

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7.03.2020 20:44:05