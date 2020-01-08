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Hüseyin Çimşir: Talisca'nın transferini hayal olarak görüyorum

Trabzonspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Hüseyin Çimşir, ilk açıklamalarını Bursaspor maçı sonrası yaptı. Hüseyin Çimşir, mücadeleyi değerlendirdikten sonra ayrılan Ünal Karaman, yapılacak transferler ve şampiyonluk hedefleri ve Talisca iddiaları hakkında da konuştu.

08.01.2020 16:49 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:58

'un yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir, golsüz sona eren maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Ünal Karaman, transferler ve şampiyonluk hedefleri hakkında konuşan Çimşir çarpıcı ifadeler kullandı.

Hüseyin Çimşir, "Bursa benim için önemli bir şehir, şampiyonluk yaşadığım şehir bu ayrı bir duyguydu. Eksiklerimiz var bunları görme açısından önemli bir maçtı. Eksikleri en kısa sürede ortadan kaldırıp lige ve kupaya hazır olmak ilk amacımız. Karma bir takım yaptık hem tecrübeli hem de genç arkadaşları görme açısından önemliydi. Güzel bir maç oldu. En hazır şekilde lige başlamak istiyoruz."ifadelerini kullandı.

İşte Hüseyin Çimşir'in açıklamaları;

"Baskı her yerde olur özellikle Trabzonspor'da her zaman olur. İkinci yarıdan beklentimiz şu anki konumun üstüne çıkmak. Şampiyonluk hedefimiz her zaman var. Elimizden ne geliyorsa bunu yapmak için çalışıyoruz. Hikayesi okunan bir takım olmak istiyoruz. Tüm arkadaşlarla el ele verip, hedeflediğimiz yerde ligi bitiririz."

"ÜNAL KARAMAN BENİM AĞABEYİM"

"Ünal hocanın 1,5 yıldır yardımcı antrenörlüğünü yaptım ama daha önceden taşınıyoruz. Öncelikle takım arkadaşım, kaptanım ayrıca Ümit Milli Takım'da teknik direktörümdü. Benim sadece antrenör olarak değil oyuncu olarak beraber zaman geçirdiğim bir ağabeyimdi. Yolu, bahtı açık olsun. Bu arada başkanıma teşekkür ederim. Beş yıldır yardımcı antrenörlük yapıyorum ama yönetim kurulu ile başkanın bana olan güveni önemli"

"TRANSFER PLANIMIZ VARDI"

"Ünal hoca ile çalışırken de bir transfer planımız vardı. Devre arasında transfer yapmak kolay değil hem maliyeti hem de oyuncunun buraya gelme durumu var. Mevcutlara rekabet sağlayacak bir oyuncu olsun istiyoruz. "

"TALISCA'YI HAYAL OLARAK GÖRÜYORUM"

"Talisca herkesin bildiği bir oyuncu. 21-22 yaşında ekonomisini düşünerek, İngiltere kariyeri olabilecekken farklı amaçla Çin'e gitti. Talisca gibi bir oyuncuyu herkes ister ama hayal olarak görüyorum."

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Hüseyin Çimşir: Talisca'nın transferini hayal olarak görüyorum

Anderson Talisca, Ünal Karaman, Trabzonspor, Bursaspor, Spor


HABER YORUMLARI (4)
OBJEKTİF:zibil arkadaşlar türkiyenin en iyi kadrosu kim ne derse desin trabzonsporda. tabi alıştınız hakemler ile şampiyon olmaya yine bu sene de , önceki seneler gibi olacak sanıyorsunuz ama avcunuzu yalarsınız.
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TRABZONGULDAK:trabzon haberlerine ilk atlayan başka takımın SAZANLARI ne iş?
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ÇAKICI:bende ünal hocadan sonra trabzonsporun şampiyonluğunu hayal olarak görüyorum. . .
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METİN:Sizin Şampiyon olma ihtimaliniz çoookkk zor be
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