Hüseyin Demirtaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız MARDİN DARGEÇİT belediye başkan adayı olan Hüseyin Demirtaş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MARDİN DARGEÇİT ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Hüseyin Demirtaş isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız MARDİN DARGEÇİT adayı Hüseyin Demirtaş kimdir? Bağımsız MARDİN DARGEÇİT adayı Hüseyin Demirtaş yüzde kaç oy aldı?

Hüseyin Demirtaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız MARDİN DARGEÇİT belediye başkan adayı olarak gösterilen Hüseyin Demirtaş DARGEÇİT ilçesinde % 1,33 oranında oy almıştır. DARGEÇİT ilçesinde % 1,33 oranında oy olan Hüseyin Demirtaş adlı Bağımsız adayı toplamda 174 adet oy sayısına ulaştı.

MARDİN DARGEÇİT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.