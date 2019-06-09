Hüseyin Doğan Dede anıldı

Malatya
'da merhum Hüseyin Doğan
Dede'yi anma programı düzenlendi.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt
ilçesi Kırlangıç Mahallesi'nde Alevi Dedesi merhum Hüseyin Doğan'ın türbesinin bulunduğu alanda anma programı düzenlendi.
Prograa, Malatya Valisi Aydın
Baruş, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, İnönü Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay
, İl Jandarma
Komutanı Jandarma albay Necmi İnce
, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal
, İl Müftüsü Veysel Işıldar, kamu yararına çalışan bazı dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri de katıldı.
Cumhuriyetçi Eğitim Vakfı (CEM) Malatya Şubesi Başkanı ve merhum Hüseyin Doğan Dede
'nin oğlu Eşref Doğan'ın konuşmasının ardından Hüseyin Dede'nin kısa öz geçmişi okundu.
Deyişlerin ve duaların ardından lokma dağıtıldı.
Kaynak: AA
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