09.06.2019 18:20
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Hüseyin Doğan Dede anıldı

Hüseyin Doğan Dede anıldı

Malatya'da merhum Hüseyin Doğan Dede'yi anma programı düzenlendi.

Malatya'da merhum Hüseyin Doğan Dede'yi anma programı düzenlendi.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesi Kırlangıç Mahallesi'nde Alevi Dedesi merhum Hüseyin Doğan'ın türbesinin bulunduğu alanda anma programı düzenlendi.
Prograa, Malatya Valisi Aydın Baruş, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Jandarma Komutanı Jandarma albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Müftüsü Veysel Işıldar, kamu yararına çalışan bazı dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri de katıldı.
Cumhuriyetçi Eğitim Vakfı (CEM) Malatya Şubesi Başkanı ve merhum Hüseyin Doğan Dede'nin oğlu Eşref Doğan'ın konuşmasının ardından Hüseyin Dede'nin kısa öz geçmişi okundu.
Deyişlerin ve duaların ardından lokma dağıtıldı.
Kaynak: AA
Yeşilyurt, Malatya, Hüseyin Doğan, Güncel