Hüseyin Emre Tığlı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP IĞDIR KARAKOYUNLU belediye başkan adayı olan Hüseyin Emre Tığlı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. IĞDIR KARAKOYUNLU ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Hüseyin Emre Tığlı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP IĞDIR KARAKOYUNLU adayı Hüseyin Emre Tığlı kimdir? BTP IĞDIR KARAKOYUNLU adayı Hüseyin Emre Tığlı yüzde kaç oy aldı?

Hüseyin Emre Tığlı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP IĞDIR KARAKOYUNLU belediye başkan adayı olarak gösterilen Hüseyin Emre Tığlı KARAKOYUNLU ilçesinde % 0,00 oranında oy almıştır. KARAKOYUNLU ilçesinde % 0,00 oranında oy olan Hüseyin Emre Tığlı adlı BTP adayı toplamda 0 adet oy sayısına ulaştı.

IĞDIR KARAKOYUNLU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.