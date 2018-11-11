Hüseyin Eroğlu: "Bu Deplasmanda 1 Puan İyi Sonuç"

- Hüseyin Eroğlu
: "Bu deplasmanda 1 puan iyi sonuç" Altınordu
Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Takım savunmasıyla ayakta kalmaya çalıştık"
İSTANBUL - Ümraniyespor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu maçın ardından konuştu. Bu deplasmanın çok zor olduğunu söyleyen Eroğlu, "Takım savunmasıyla ayakta kalmaya çalıştık" ifadelerini kullandı. Ümraniyespor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirdi. Hayatını kaybeden Salih Mertan
'ın vefatı nedeniyle çok üzgün olduklarını söyleyen Eroğlu, "2 gün önce görüşmemizde bu maçı benim için alın dedi. Belki bu maçı kazansaydık vicdanen daha rahat olurduk ama olmadı, bu da bizi çok üzdü. 3 maçtır kazanıyorduk ve 5 maçtır kaybetmiyorduk. Ama Ümraniyespor'un da serisi vardı. İç sahada güçlü bir takım. Gol pozisyonlarımız vardı ancak kilit pası ve son vuruşu yapamadık. Pozisyonları sonuçlandırabilsek ilk yarıda işi bitirirdik. İkinci yarıda rakibi kaleden uzak tutmak istedik. Belli bölümlerde geriye yaslandık. Takım savunmasıyla son ana kadar ayakta kalmaya çalıştık. Çok net pozisyon olan bir maç değildi ama son dakikada Atakan'la yakaladığımız pozisyon gol olabilirdi. Ümraniye'de kaybetmemek önemliydi. Bundan sonraki haftalarda bu maçı telafi edebileceğimizi düşünüyorum. Oyunsal anlamda gerçek kimliğimizi sahaya yansıtamadık. Sonuçta deplasmandan 1 puanla dönüyoruz ve Milli Takım arasında en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Altınordu
11 Kasım 2018 Pazar 16:58