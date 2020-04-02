Hüseyin Eroğlu'ndan Yeni Düzen Değerlendirmesi
Liglerin ertelenmesinin ardından futbolcular ve teknik direktörler, yetkililerce yapılan 'Evde Kal' çağrısına uymaya devam ediyor. Altınordu FK Teknik Direktörü bu sürecin ligleri nasıl etkilediğini ve takımın çalışmalarına nasıl devam ettiğini değerlendirdi.
02.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:32
Liglerin ertelenmesinin ardından futbolcular ve teknik direktörler, yetkililerce yapılan 'Evde Kal' çağrısına uymaya devam ediyor. Altınordu FK Teknik Direktörü bu sürecin ligleri nasıl etkilediğini ve takımın çalışmalarına nasıl devam ettiğini değerlendirdi.
Kaynak: Dugout