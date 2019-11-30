Haberler » Spor » Hüseyin Eroğlu: 'Üretken olduğumuz deplasman maçını kaybettiğimiz için üzgünüz' - Spor

Hüseyin Eroğlu: "Üretken olduğumuz deplasman maçını kaybettiğimiz için üzgünüz"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından, "Bu kadar üretken topa sahip olduğumuz deplasman maçını kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi.

30.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:43Hüseyin Eroğlu:
Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından, "Bu kadar üretken topa sahip olduğumuz deplasman maçını kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Altınordu deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Rakip zemini ve atmosferi iyi kullanıyor. Birçok maçı kazandılar. Maçın ilk 15 dakikalık bölümünde top rakipte kaldı ama ondan sonraki süreçte topa sahip olduk. Üretken bir futbol oynayarak golü bulduk. Golden sonraki süreçte ikinci golü yakalama fırsatımız oldu ama duran toptan yediğimiz gol ile rakibimiz oyuna tekrardan ortak oldu. Rakibin ilk yarıda iki tane duran toptan bir pozisyonu vardı. Bunun dışında girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarıda kazanmak istiyorduk. 45. ve 55. dakikalar arasını düşünürsek belki de 4-1 bizim lehimize gelişecek maç, bir anda kaçırdığımız pozisyon. Sonrasında penaltıdan gol yedikten sonra zorlandık. Bundan sonraki pozisyonlarda bile girip de atamadığımız net pozisyonlarımız vardı. Bu kadar üretken topa sahip olduğumuz deplasman maçını kaybettiğimiz için üzgünüz. Oyun ve mücadele anlamında iyiydik ama sadece bunu skora yansıtamadık" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hüseyin Eroğlu, Altınordu, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
17:16 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa
17:15 Almanya'da Ozan Kabak yorumu: Van Dijk gibi...
17:14 Futbol: Süper Lig
17:13 Rizespor, 3 puanı 3 golle aldı
17:11 Çiftlik evinde ölü bulunan Çinli kadının öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
17:09 Silifke'de 'Minikler Taekwondo Turnuvası' düzenlendi
17:08 Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonu)
16:56 Sivasspor, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti!
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
16:10 Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı
16:06 Vefat eden taraftarın motosikleti Beşiktaş Müzesi'nde sergilenecek
16:05 Pique: Manchester'de çok serserilik yaptım
15:29 Galatasaray, Mehmet Manis'i gündemine aldı!
13:39 Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi
09:27 Muriqi'ten transfer iddialarına yanıt: Ne transferi, Fenerbahçe'de efsane olmaya geldim
30.11.2019 17:17:56