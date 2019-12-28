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Hüseyin Erol, İzmit Kent Konseyi başkanı seçildi

KOCAELİ (İHA) – İzmit Kent Konseyi gerçekleştirdiği ilk genel kurul toplantısında başkanlığa Hüseyin Erol seçilirken, 25 kişiden oluşan yürütme kurulu üyeleri de belirlendi.

28.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:25 Hüseyin Erol, İzmit Kent Konseyi başkanı seçildi
KOCAELİ (İHA) – Kent Konseyi gerçekleştirdiği ilk genel kurul toplantısında başkanlığa Hüseyin Erol seçilirken, 25 kişiden oluşan yürütme kurulu üyeleri de belirlendi.

İzmit'te sorunların çözümünde katkı sağlayacak, kentin kültürel ve ekonomik değerlerine dinamizm kazandıracak İzmit Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı, İzmit Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, meslek odaları temsilcileri, sivil toplum örgütleri, dernekler ve muhtarlar katıldı. Gerçekleşen ilk genel kurulda kent konseyi başkanlığına Hüseyin Erol seçilirken, 25 kişiden oluşan yürütme kurulu üyeleri de belirlendi.

Genel kurulda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Kurulacak olan kent konseyinin şimdiden şehrimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İzmit Belediyesi öncülüğünde kurulan kent konseyinde her görüşten sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir arada getireceğine ve şehrimiz ile halkımızın menfaatine birçok çalışmanın gerçekleştirileceğine inanıyorum. Kent konseyinin faaliyetlerine başlaması ile birlikte İzmit'imiz için yeni fikirler ve çalışmalar ortaya çıkacak" dedi. - KOCAELİ

Hüseyin Erol, Kent Konseyi, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

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