Hüseyin Güler Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP TEKİRDAĞ ÇORLU belediye başkan adayı olan Hüseyin Güler isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TEKİRDAĞ ÇORLU ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Hüseyin Güler isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP TEKİRDAĞ ÇORLU adayı Hüseyin Güler kimdir? BTP TEKİRDAĞ ÇORLU adayı Hüseyin Güler yüzde kaç oy aldı?

Hüseyin Güler Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP TEKİRDAĞ ÇORLU belediye başkan adayı olarak gösterilen Hüseyin Güler ÇORLU ilçesinde % 0,12 oranında oy almıştır. ÇORLU ilçesinde % 0,12 oranında oy olan Hüseyin Güler adlı BTP adayı toplamda 186 adet oy sayısına ulaştı.

TEKİRDAĞ ÇORLU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.