Hüseyin Güngör Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KÜTAHYA GEDİZ belediye başkan adayı olan Hüseyin Güngör isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KÜTAHYA GEDİZ ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Hüseyin Güngör isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KÜTAHYA GEDİZ adayı Hüseyin Güngör kimdir? BTP KÜTAHYA GEDİZ adayı Hüseyin Güngör yüzde kaç oy aldı?

Hüseyin Güngör Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KÜTAHYA GEDİZ belediye başkan adayı olarak gösterilen Hüseyin Güngör GEDİZ ilçesinde % 0,13 oranında oy almıştır. GEDİZ ilçesinde % 0,13 oranında oy olan Hüseyin Güngör adlı BTP adayı toplamda 18 adet oy sayısına ulaştı.

KÜTAHYA GEDİZ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.