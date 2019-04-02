Huseyin Guven Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AYDIN DİDİM belediye başkan adayı olan Huseyin Guven isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AYDIN DİDİM ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Huseyin Guven isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AYDIN DİDİM adayı Huseyin Guven kimdir? BTP AYDIN DİDİM adayı Huseyin Guven yüzde kaç oy aldı?

Huseyin Guven Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AYDIN DİDİM belediye başkan adayı olarak gösterilen Huseyin Guven DİDİM ilçesinde % 0,18 oranında oy almıştır. DİDİM ilçesinde % 0,18 oranında oy olan Huseyin Guven adlı BTP adayı toplamda 84 adet oy sayısına ulaştı.

AYDIN DİDİM ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.