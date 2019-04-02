Hüseyin Hüsnü Avcı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi BİLECİK belediye başkan adayı Hüseyin Hüsnü Avcı oldu. Saadet Partisi adayı Hüseyin Hüsnü Avcı, BİLECİK belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? BİLECİK belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi BİLECİK belediye başkan adayı Hüseyin Hüsnü Avcı ile ilgili seçim sonuçları ve BİLECİK belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi BİLECİK belediye başkan adayı Hüseyin Hüsnü Avcı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte BİLECİK belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. BİLECİK aday yarışı ve BİLECİK seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

BİLECİK Seçim Bilgileri

BİLECİK belediyesi için toplam sandık sayısının 120 olduğu belirlendi.

BİLECİK belediyesi için açılan sandık sayısının ise 119 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

BİLECİK belediyesi için katılım oranının ise % 85,88 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

BİLECİK toplam seçmen sayısının ise 38.977 olduğu belirlendi.

BİLECİK belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 33.472 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi BİLECİK Belediye Başkan Adayı Hüseyin Hüsnü Avcı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi BİLECİK belediye başkan adayı olarak gösterilen Hüseyin Hüsnü Avcı, BİLECİK yarışında % 0,91 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Hüseyin Hüsnü Avcı toplamda 297 adet oy sayısına ulaştı.

Hüseyin Hüsnü Avcı Kimdir?

Hüseyin Hüsnü Avcı, 1969 doğumlu olan Avcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İşletme Bölümü Yüksek Lisans mezunudur. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 12 yıl boyunca Güneydoğu bölgesinde terörle mücadele etti. Gazi olan Avcı, astsubay olarak emekliye ayrıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Hüseyin Hüsnü Avcı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Bilecik Belediye Başkan Adayı oldu.

Saadet Partisi BİLECİK belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.