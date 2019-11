Hüseyin'in at yarışı tutkusu şaşırtıyor

Hüseyin'in at yarışı tutkusu şaşırtıyorSivas'ın İmranlı ilçesinde yaşayan Hüseyin Bulut (13), 5 yaşından itibaren at yarışlarına merak saldı. Evde annesinin çantasını at eyeri, yemek kepçesini kamçı, kanepeyi ise at yapan Bulut, hayali yarışlar yapıyor. Yarışların seslendirmesini de kendi üslubu ile yapan ve çevresinde yoğun ilgi gören Hüseyin, jokey olmayı hayal ediyor.İmranlı ilçesinde Rıza-Tülay çiftinin tek çocuğu olan Hüseyin Bulut, 5 yaşlarındayken babasının ilgisi nedeniyle at yarışmaları izlemeye başladı. Zaman içerisinde at yarışı izlemek Hüseyin'in en sevdiği ve keyif aldığı şeylerin başında gelmeye başladı. Jokeylere özenen Hüseyin, evde bulduğu eşyalarla hayali yarışlar yapmaya başladı. Annesinin çantasını at eyeri, yemek kepçesini kamçı, kanepeyi de at yaparak oyunlar oynayan Hüseyin, seslendirme konusundaki başarısıyla da dikkat çekmeye başladı. Zamanının belirli kısımlarını geçirdiği babasının bakkal dükkanında ise sandalyeye bağladığı ipi eyer yapan Bulut, tabureyi semer, temizlik fırçasını da kamçı yaparak at yarışı oynuyor. İlçede binebileceği bir at olmadığı için şimdilik, eşyalarla kendini avutuyor. Sadece Sivas kent merkezine gittiği zaman gerçek ata biniyor. At sahiplerini, at isimlerini ve jokeylerin isimlerini ezbere bilen Hüseyin Bulut, at yarışı oynarken kendi hipodromda gibi hissederek yarışı profesyonel bir spiker gibi anlatıyor. Ünlü Sivaslı Jokey Halis Karataş'ın hayranı olan Hüseyin Bulut, kendisini at yarışının Cristiano Ronaldo'su olarak görüyor. İleride jokey olmayı isteyen Bulut, Gazi ve Cumhuriyet koşularında yarışmayı ve Türkiye'yi Dubai'de düzenlenen at yarışlarında temsil etmeyi hayal ediyor.'TÜRKİYE'NİN YENİ HALİS KARATAŞ'I OLMAK İSTİYORUM'At yarışlara ve atlara olan merakının babasından esinlenerek ortaya çıktığını söyleyen Hüseyin Bulut, Arkadaşlarım daha çok futbol oynuyor. Ben de futbolu seviyorum ama at yarışını daha çok seviyorum. Sivaslı Halis Karataş ve Selim Kaya hayranıyım. Özcan Yıldırım'ı da çok seviyorum ve onun kamçı vurma stili hoşuma gidiyor. Jokey ağabeylerim bana destek olsun ki ben de benden sonra gelecek çocuklara destek olayım. Evde koltuğu, sandalyeyi at yapıp sürüyorum. İlerleyen zamanlarda jokey olduğumda onu profesyonel bir şekilde yapmak istiyorum. Allah izin verirse Türkiye'nin en iyi jokeyi yeni Halis Karataş olmak istiyorum. Jokeyliği çok istiyorum. Annemin kepçelerini de çok kırdım. Koltuklarda at yapıp sürüyorum ve çok koltuk kırdım. Ben jokey olduğumda anneme bir sürü koltuk ve kepçe alacağım. Arkadaşlarım bana 'sen jokey olamazsın' diyorlar. Cristiano Ronaldo'da top oynamayı bilmiyormuş ama şimdi dünyanın en iyi futbolcusu. İnşallah ben de jokeyliğin Ronaldo'su olurum. Gazi koşusunu ve Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı koşusunu da kazanmak istiyorum dedi.'BÜTÜN HAYALİ JOKEY OLMAK'Çocuğunun 5-6 yaşından itibaren at yarışlarını kendisiyle birlikte takip ettiğini belirten baba Rıza Bulut ise, Hüseyin atlara bir sempati duydu. Jokey olmaya çok hevesi var. Türkiye Jokey Kulübü'nün de böyle bir gence sahip çıkmasını istiyoruz. Mahalledeki diğer çocuklar maç yapıp, bebekle oynarken, oğlum Hüseyin at yarışlarını takip ediyor. Bütün hayali jokey olmak. Spikerlik yaparak yarışmaları kendi kendine canlandırıyor. Sokakta, evde ve işlettiğim bakkalda sandalye ve ipler ile at yaparak oynuyor. Özellikle Selim kaya hayranıdır. Ağabeyi bir elinden tutarsa çok seviniriz. Türkiye Jokey Kulübü Başkanımız Serdar Adalı'dan destek bekliyoruz. Küçük yaşlarda at yarışı sporuna hevesli genç çok az çıkıyor diye konuştu.'SİVAS'TAN YENİ HALİS KARATAŞ ÇIKSIN'Oğlunun evdeki eşyaları at yarışı için kullandığını söyleyen anne Tülay Bulut ise, Kaç tane çekyatımı, koltuğumu ve sandalyemi kırdı. Hiç bir şey bulamıyorsa kaşıkları alıp kamçı yapıyor. Çocuğumdan herkes gibi illa okuyup da doktor, mühendis ol diye bir şey istemiyorum. Meraklı olduğu meslek dalında ilerlemesini istiyorum. Ben de diğer kadınlar gibi dizi izlemek istiyorum. Ama izleyemiyorum. Atları ben de çok seviyorum. Küçükken ben de ata binmeyi çok seviyordum. Çocuğum evde gece gündüz at yarışı izliyor. Sivaslı ünlü jokeyimiz Halis Karataş var. Öncelikle onun destek çıkmasını çok isterim. O Gürünlü biz de İmranlılıyız. Destek çıksın ve yeni bir Halis Karataş çıksın. Halis Karataş kolay dönemlerden geçerek jokey olmadı. Benim çocuğuma da destek verilsin istiyorum ifadelerini kullandı.