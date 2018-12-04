Hüseyin Kalpar: "Bizim İçin Önemli Olan Lig Maçlarıdır"

04 Aralık 2018 Salı 16:00



04 Aralık 2018 Salı 16:00

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Giresunspor hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar son 3 sezondur Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile eşleşiyor. Teknik Direktör Hüseyin Kalpar, sarı-lacivertli takımla oynanacak maçı kendileri açısından çok önemli görmediklerini, hedeflerinin lig olduğunu söyledi.Hüseyin Kalpar yönetimindeki Çotanaklar Fenerbahçe ile oynayacakları maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaparken, idman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hüseyin Kalpar, Fenerbahçe maçını önemsemediklerini kaydetti. Kendileri açısından yoğun bir hafta olduğunu ve bu hafta iki maç oynayacaklarını belirten Kalpar, "Bizim için önemli olan ise lig maçlarıdır. Bunun da en önemlisi ilk yapacağımız maç Adana Demirspor maçıdır. Geriye kalan 3 maçımız var ve total puanı 9. Biz bu 9 puana talip olmamız gerekir. Tabi ki puan açısından zor günler geçiriyoruz. Bunu atlatmamız için ikinci yarıyı daha iyi başlamamız için puanlara ihtiyacımız var" dedi.Ligde çok talihsiz goller yediklerini kaydeden Kalpar, "Çok pozisyon hatası yaparak çok basit goller yiyoruz bu hafta da bunu gerçekleştirdik. 80. dakikaya kadar 2-1 mağlup olan takım ondan sonra 3 tane gol yiyorsa ister istemez bizlerin de yanlışı, hatası vardır. Ne olursa olsun 2. dakikada yemiş olduğumuz penaltı ile her zaman 1-0 mağlup durumla başlıyorsun. Eşit şekilde mücadele etme şansını yakalayamıyorsun. 52. dakikada penaltı kazanıyorsun 3 dakika sonra tekrar yiyorsun yani 3 dakikalık bir eşit şartlarda mücadelemiz oluyor. Bunları ortadan kaldırmamız lazım" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe maçına ilişkin de konuşan Kalpar, "Fenerbahçe maçını bizim açımızdan çok önemli bir maç olarak değerlendirmiyoruz. Elesek de elensek de çok önemli olduğunu düşünmüyorum ama en önemli maçlar lig maçlarıdır" diye konuştu. - GİRESUN