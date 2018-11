Hüseyin Kalpar: "Her Maç Üzerine Koyarak İlerliyoruz"

15 Kasım 2018 Perşembe 16:04



Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, "Gün geçtikçe her maç üzerine koyarak gittiğimizi söylemek isterim. Kalan maçlarımız var bu maçlarımın asgari alabileceğimiz en yüksek puanı almamız gerekiyor" dedi.Yeşil-beyazlı ekibin tecrübeli teknik direktörü Hüseyin Kalpar, takım ve lig hakkında değerlendirmelerde bulundu. Takımın her geçen gün daha iyiye gittiğini söyleyen Kalpar, "En son maç kazanılması gereken bir maçtı. Alınacak 3 puan çok önemli ve değerliydi dolayısıyla oyuncularım ilk yarı zorlanmamıza rağmen 4-0 gibi net bir skorla 3 puanı hanemize yazdırmış oldu. Gün geçtikçe her maç üzerine koyarak gittiğimizi söylemek isterim. En azından mücadele, arzu ve istek açısından kazanma isteğini daha fazla sahaya yansıtma açısından olumlu yöne doğru pozitif bir şekilde yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.Ligin devam ettiğini ve kalan maçların olduğunu belirten Kalpar, "Bu maçlarımın asgari alabileceğimiz en yüksek puanı almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Elimizde ki bulunan futbolculardan en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyoruz bundan sonrada faydalanacağız. Şu an bizim için en önemli maç Denizlispor maçı olacak ve ondan sonra içeride oynayacağımız Gaziantep maçı olacak" değerlendirmesinde bulundu.Sakatlıklar hakkında da bilgi veren Hüseyin Kalpar, "Sakat oyuncular için şu ana kadar net bilgi gelemedi ama bundan sonra ki gelen bilgileri değerlendiririz. Hafif sakat oyuncularımız var bu arayı da özellikle tedavileri için geçiriyorlar. Bizimle idmana katıldıkları zaman onların durumunu görürüz. Bir daha sakatlanmaması çalışmalarımızı o doğrultuda değerlendiririz ve bize faydalı olacak bir oyuncumuz varsa da ondan faydalanırız" şeklinde konuştu.Öte yandan Giresunspor'dan yapılan açıklamada ise sakat futbolculara ilişkin şu bilgiler verildi:"Savaş Polat sol uyluk arka adale tendon yırtığı nedeniyle ameliyat olmuş ve kuvvet çalışmalarına başlamıştır. İkinci yarı hazırladıkları kampına hazır olması planlanmaktadır.Ergin Keleş sol diz darbeye bağlı sinir sıkışması nedeniyle ameliyat olmuştu ve kuvvet çalışmalarına başlamıştır. 2 hafta sonra idmanlara başlayacaktır.Tecrübeli stoper Aykut Demir'in ise 3-4 gün içinde düz koşuya başlayacağı ve kısa sürede takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi. - GİRESUN