Hüseyin Kalpar: "Kazanıp Moral Bulacağız"

13 Aralık 2018 Perşembe 15:57



13 Aralık 2018 Perşembe 15:57

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar, hafta sonu sahalarında oynayacakları Hatayspor maçını kazanıp moral bulmak istediklerini söyledi.Giresunspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Sakat olan Ozan Can, Savaş ile Kürşad'ın katılmadığı antrenmanda hafif sakatlıkları bulunan Emre ile Landel ise düz koşu yaptı.Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hüseyin Kalpar, geride kalan maçlarda Giresunspor olarak iyi mücadele eden, iyi de oynayan bir görüntü içerisinde olduklarını ancak bunu sonuca yansıtamadıklarını kaydetti."FENERBAHÇE MAÇINDA KÖTÜ OYNAMADIK"Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yaptıkları 5'inci tur ilk maçında da kötü oynamadıklarını ancak yine de mağlup olduklarını belirten teknik direktör Kalpar, "En son Adana Demirspor maçında da iyi oynadık, mağlup da olabilirdik. Adana Demirspor'un pozisyonları var, bizim de var, galip de gelebilirdik. Ama puanlar paylaşıldı" dedi."3 PUAN MORALİMİZİ DE YUKARIYA TAŞIYACAKTIR"Kalpar, hafta sonu Hatayspor ile önemli bir maça çıkacaklarını ifade ederek, "Önümüzde çok önemli, çok değerli iki tane maç var. En önemlisi, en değerlisi de bu hafta yapacağımız Hatay maçı. Buradan alınacak 3 puan bizim moralimizi de yukarıya taşıyacaktır, psikolojik olarak da daha iyi durumda olacağız. Camia olarak buna da ihtiyacımız var. Kazanmamızı gerektiren daha fazla sahaya yansıtan takım hürriyetinde olmamız lazım. Oyuncularıma çok fazla inanıp ve güveniyorum onlarda ne iyisini yapacaklarını düşünüyorum" diye konuştu."HAKEMLERİN BİRAZ DAHA DİKKATLİ OLMASI GEREKİR"Hakem kararları konusuna da değinen ve hakemlerin daha dikkatli olmasını isteyen Kalpar, "Hakemler zaman zaman çaldıkları düdüklerle çok yanlış kararlar verebiliyor. Özellikle kendi maçlarımızda hakemlerin lehimize veya aleyhimize çalmış olduğu düdükleri zaman zaman çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Biraz daha dikkatli olmaları gerekir. Ben prensip olarak hakemlerle ilgili şu ana kadar çalıştığım tüm takımlarda yanlış konuşan bir insan olmadım" şeklinde konuştu.Öte yandan Giresunspor yönetim kurulu aldığı kararla, Pazar günü oynanacak olan Giresunspor-Hatayspor maçında tüm bilet fiyatlarını 5 liraya düşürdü.- Giresun