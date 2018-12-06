06 Aralık 2018, 22:53
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Hüseyin Kalpar, Maçın Hakemine İsyan Etti: Penaltılarımızı Vermedi!

Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, hakem Özgür Yankaya'ya isyan etti. Kalpar, "İlk yarıda penaltı pozisyonu var, net penaltı. 2. yarıda yine penaltı pozisyonu var. Hakem bana göre böyle rahat bir maçta iyi hakemlik yapamadı." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 1-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 80. dakikada Islam Slimani kaydetti.

Mücadelenin ardından konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarıda penaltı pozisyonu var, net penaltı. 2. yarıda yine penaltı pozisyonu var. Kaybetmeyi hak etmedik. Ne olursa olsun, iki takımı da kutlamak istiyorum. Hakem bana göre böyle rahat bir maçta iyi hakemlik yapamadı."

Türkiye Kupası,Giresunspor,Hüseyin Kalpar
06 Aralık 2018 Perşembe 22:53



YORUMLAR (8)
ARİF: Ne penaltısı Hüseyin hocam ruyandami gördün
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GERÇEKÇİ: Hocam ahin gitmiş vahin kalmış sen kimin evini soruyor hayatında penaltı nasıl olur gormedinmi penaltı bekliyorsunuz
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FENERLİ: Bitik bir takım fener aziz yıldırımın ahı tutuyor bunu böyle bilene kardeş
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TUNÇ06: VERSİN GÖZÜ KÖRMÜ ...VAR YOKMUY DU YOKTU TABİĞ...HAKEM ADALETLİ OLMALI EMEK HIRSIZI OLMAMALI .
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DOST: ah hocam ah 17 klub bunların arkasında ya her türlü gayri resmi işler artık aleni boşver fazla konuşma tüpçü takar sanada ceza verirler birde sana üzülmeyelim kapa gözlerini seyrelle alemi
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