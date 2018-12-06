Hüseyin Kalpar, Maçın Hakemine İsyan Etti: Penaltılarımızı Vermedi!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 1-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 80. dakikada Islam Slimani kaydetti.

Mücadelenin ardından konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarıda penaltı pozisyonu var, net penaltı. 2. yarıda yine penaltı pozisyonu var. Kaybetmeyi hak etmedik. Ne olursa olsun, iki takımı da kutlamak istiyorum. Hakem bana göre böyle rahat bir maçta iyi hakemlik yapamadı."