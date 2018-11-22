22 Kasım 2018, 19:10
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Hüseyin Kalpar Temkinli Konuştu

Hüseyin Kalpar Temkinli Konuştu

Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar Denizlispor maçı öncesi, "Özellikle son haftalarda Denizlispor'un çıkışı var. İnşallah oradan iyi bir neticeyle döneriz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda  Denizlispor ile karşılaşacak Giresunspor'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, iyi  bir neticeyle dönmeyi hedeflediklerini söyledi
Kalpar, kulüp tesislerindeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı  açıklamada, Denizlispor maçına iyi konsantrasyon sağlayarak gideceklerini  belirtti.
Rakiplerini iyi analiz ettiklerini dile getiren Kalpar, şöyle devam etti: "Ofansif, önde daha etkili olduklarını da biliyoruz. Bunları nasıl  bertaraf edebiliriz, nasıl pozisyon zenginliği içerisinde olabiliriz, kendi  lehimize bunun çalışması içerisinde olduk. Denizli'den iyi bir sonuçla dönme  adına çok iyi, çok doğru mücadele etmemiz ve çok koşmamız gerekiyor. Bunu  yapabilecek gücümüz var. İnanıyorum, oyuncularıma güveniyorum."
Kaplar, iki takım için de zor bir maç olacağına işaret ederek, "Bizim  açımızdan kolay maç değil ama hiçbir maç kazanamayacağımız anlamına gelmez.  Özellikle son haftalarda Denizlispor'un çıkışı var. İnşallah oradan iyi bir  neticeyle döneriz." ifadelerini kullandı.
Takımdaki sakat oyunculara değinen Kalpar, "Bu kadar uzun süren bir  sakatlık olmamalı diye düşünüyorum. Ben şahsen bazı sakatlıkların daha kısa  sürede iyileşebileceğine inanıyorum. Halen idmana çıkmayan oyuncular var, ben  şahsen bunu itiraf ediyorum." diye konuştu.
Kalpar, Adama Ba'nın takıma katıldığını belirterek, "Milli takımı  düşündü diye tahmin ediyorum. Öyle düşündüğü için 'sağlıklı değilim, hazır  değilim' diye düşüncesini ortaya koydu. Biz de saygı duyuyoruz. Benim için  olmazsa olmaz yok. Oynamayanlar en iyi görevi yapabilecek düzeyde diye  düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan yeşil-beyazlı takım 25 Kasım Pazar günü oynayacağı  Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla  sürdürdü.
  
    Muhabir : Gültekin YetginYayınlayan : Yasin Tuncer  
 22.11.2018 15: 57: 21
Giresunspor,Denizlispor,Hüseyin Kalpar

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