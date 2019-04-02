Hüseyin Kip Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KAYSERİ PINARBAŞI belediye başkan adayı olan Hüseyin Kip isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAYSERİ PINARBAŞI ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Hüseyin Kip isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KAYSERİ PINARBAŞI adayı Hüseyin Kip kimdir? BTP KAYSERİ PINARBAŞI adayı Hüseyin Kip yüzde kaç oy aldı?

Hüseyin Kip Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KAYSERİ PINARBAŞI belediye başkan adayı olarak gösterilen Hüseyin Kip PINARBAŞI ilçesinde % 0,26 oranında oy almıştır. PINARBAŞI ilçesinde % 0,26 oranında oy olan Hüseyin Kip adlı BTP adayı toplamda 46 adet oy sayısına ulaştı.

KAYSERİ PINARBAŞI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.