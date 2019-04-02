Hüseyin Kocabıyık Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇANAKKALE ECEABAT belediye başkan adayı olan Hüseyin Kocabıyık isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇANAKKALE ECEABAT ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Hüseyin Kocabıyık isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ÇANAKKALE ECEABAT adayı Hüseyin Kocabıyık kimdir? BTP ÇANAKKALE ECEABAT adayı Hüseyin Kocabıyık yüzde kaç oy aldı?

Hüseyin Kocabıyık Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇANAKKALE ECEABAT belediye başkan adayı olarak gösterilen Hüseyin Kocabıyık ECEABAT ilçesinde % 0,18 oranında oy almıştır. ECEABAT ilçesinde % 0,18 oranında oy olan Hüseyin Kocabıyık adlı BTP adayı toplamda 7 adet oy sayısına ulaştı.

ÇANAKKALE ECEABAT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.