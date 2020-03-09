Hüseyin Korkmaz Emet Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı oldu
Kütahya'nın Emet ilçesinde Taşıyıcılar Kooperatifi'nin başkanlığına Hüseyin Korkmaz seçildi.
09.03.2020 09:33 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:33
Kütahya 'nın Emet ilçesinde Taşıyıcılar Kooperatifi'nin başkanlığına Hüseyin Korkmaz seçildi.
Kooperatife ait lokalde gerçekleştirilen kongrede mevcut Başkan Ömer Erdoğan aday olmadı. Kongreye tek aday olarak giren Hüseyin Korkmaz, katılan üyelerin tamamının oyunu alarak başkanlığa seçildi.
85 üyesi bulunan kooperatifte kongreye 81 üye katıldı.
Hüseyin Korkmaz başkanlığında yeni yönetime Mehmet İğdişli, Rıza Sarı, Adnan Peker, Ahmet Mollaoğlu seçildi.
Kongre sonrası geçen yıl kaybettikleri üye arkadaşları Galip Özsoy'un fotoğrafları ile kameralar karşısına geçerek açıklama yapan yeni başkan Korkmaz, kendisine güvenen ve destek veren tüm üyelere teşekkür etti.
Korkmaz, "Birlik ve beraberlik içerisinde nezih bir ortamda kongremizi gerçekleştirdik. İlçemiz ve kooperatifimize hayırlı olsun. Nakliyeci esnaflarımız ve aileleri ile bizler büyük bir aileyiz. Hep birlikte kooperatifimizi daha ilerilere taşımak ve üyelerimizin haklarını koruyup savunarak dahada büyümek için çalışacağız "dedi. - KÜTAHYA
Kooperatife ait lokalde gerçekleştirilen kongrede mevcut Başkan Ömer Erdoğan aday olmadı. Kongreye tek aday olarak giren Hüseyin Korkmaz, katılan üyelerin tamamının oyunu alarak başkanlığa seçildi.
85 üyesi bulunan kooperatifte kongreye 81 üye katıldı.
Hüseyin Korkmaz başkanlığında yeni yönetime Mehmet İğdişli, Rıza Sarı, Adnan Peker, Ahmet Mollaoğlu seçildi.
Kongre sonrası geçen yıl kaybettikleri üye arkadaşları Galip Özsoy'un fotoğrafları ile kameralar karşısına geçerek açıklama yapan yeni başkan Korkmaz, kendisine güvenen ve destek veren tüm üyelere teşekkür etti.
Korkmaz, "Birlik ve beraberlik içerisinde nezih bir ortamda kongremizi gerçekleştirdik. İlçemiz ve kooperatifimize hayırlı olsun. Nakliyeci esnaflarımız ve aileleri ile bizler büyük bir aileyiz. Hep birlikte kooperatifimizi daha ilerilere taşımak ve üyelerimizin haklarını koruyup savunarak dahada büyümek için çalışacağız "dedi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Hüseyin Korkmaz Emet Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı oldu
Etiketler : Hüseyin Korkmaz, Ömer Erdoğan, Kütahya, Emet, Yaşam
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