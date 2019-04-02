Hüseyin Kul Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP ARTVİN belediye başkan adayı Hüseyin Kul oldu. DSP adayı Hüseyin Kul, ARTVİN belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ARTVİN belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP ARTVİN belediye başkan adayı Hüseyin Kul ile ilgili seçim sonuçları ve ARTVİN belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP ARTVİN belediye başkan adayı Hüseyin Kul oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ARTVİN belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ARTVİN aday yarışı ve ARTVİN seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ARTVİN Seçim Bilgileri

ARTVİN belediyesi için toplam sandık sayısının 60 olduğu belirlendi.

ARTVİN belediyesi için açılan sandık sayısının ise 59 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ARTVİN belediyesi için katılım oranının ise % 86,32 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ARTVİN toplam seçmen sayısının ise 16.812 olduğu belirlendi.

ARTVİN belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 14.512 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP ARTVİN Belediye Başkan Adayı Hüseyin Kul Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP ARTVİN belediye başkan adayı olarak gösterilen Hüseyin Kul, ARTVİN yarışında % 0,21 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Hüseyin Kul toplamda 29 adet oy sayısına ulaştı.

DSP ARTVİN belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.