Hüseyin Kuloğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANKARA MAMAK belediye başkan adayı olan Hüseyin Kuloğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA MAMAK ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Hüseyin Kuloğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANKARA MAMAK adayı Hüseyin Kuloğlu kimdir? BTP ANKARA MAMAK adayı Hüseyin Kuloğlu yüzde kaç oy aldı?

Hüseyin Kuloğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANKARA MAMAK belediye başkan adayı olarak gösterilen Hüseyin Kuloğlu MAMAK ilçesinde % 0,23 oranında oy almıştır. MAMAK ilçesinde % 0,23 oranında oy olan Hüseyin Kuloğlu adlı BTP adayı toplamda 863 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA MAMAK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.