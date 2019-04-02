Hüseyin Öğüt Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız BURDUR AĞLASUN belediye başkan adayı olan Hüseyin Öğüt isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BURDUR AĞLASUN ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Hüseyin Öğüt isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız BURDUR AĞLASUN adayı Hüseyin Öğüt kimdir? Bağımsız BURDUR AĞLASUN adayı Hüseyin Öğüt yüzde kaç oy aldı?

Hüseyin Öğüt Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız BURDUR AĞLASUN belediye başkan adayı olarak gösterilen Hüseyin Öğüt AĞLASUN ilçesinde % 0,28 oranında oy almıştır. AĞLASUN ilçesinde % 0,28 oranında oy olan Hüseyin Öğüt adlı Bağımsız adayı toplamda 8 adet oy sayısına ulaştı.

BURDUR AĞLASUN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.