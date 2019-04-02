Hüseyin Oprukçu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KONYA EREĞLİ belediye başkan adayı olan Hüseyin Oprukçu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA EREĞLİ ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Hüseyin Oprukçu isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KONYA EREĞLİ adayı Hüseyin Oprukçu kimdir? Bağımsız KONYA EREĞLİ adayı Hüseyin Oprukçu yüzde kaç oy aldı?

Hüseyin Oprukçu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KONYA EREĞLİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Hüseyin Oprukçu EREĞLİ ilçesinde % 36,05 oranında oy almıştır. EREĞLİ ilçesinde % 36,05 oranında oy olan Hüseyin Oprukçu adlı Bağımsız adayı toplamda 30.592 adet oy sayısına ulaştı.

Hüseyin Oprukçu Kimdir?

1958'de Ereğli'de doğdu. Üniversite eğitimine kadar ilçesinde okudu ve İvriz Öğretmen lisesinden mezun oldu.

Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdikten sonra G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Yönetimi Alanında Yüksek Lisansını tamamladı.

G.Ü. Sosyal Hizmetler Personeli olarak başlayan iş hayatı, Kamu İşverenleri Sendikasında Uzman olarak devam etti.

1987'de Etibank'ta Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı görevinde, ilkeli çalışmaları ve şahsına duyulan güvenle, ETİ Holding A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığına(2001) kadar yükseldi.

İş hayatının yanı sıra, aktif kişiliğini, Mesleki Örgütlerde ve Sivil Toplum Kuruluşlarındaki hizmetleri, Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Başkanlıklar ile her zaman sergiledi.

Türkiye Uzmanlar ve Denetim Elemanları Vakfı Denetim Kurulu Üyeliği, Ankara'da ki Ereğlililer Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanlığı görevini 10 yıla yakın yürüttü, Konya Sağlık Eğitim Kültür Vakfı Kurucular Kurulu Üyeliği, ETİ Maden İşletmeleri Çalışanları Vakfı Başkanlığı,Konya Kültür Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Konya Sağlık Eğitim Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Başyazarı da olduğu "Yeşil Ereğli'nin Sesi" Dergisini çıkardı.

2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde, mensubu olmaktan şeref duyduğu Milliyetçi Hareket Partisinden Ereğli Belediye Başkan Adaylığına layık görüldü ve belediye başkanlığına seçildi.

Evli ve iki kız babası.

KONYA EREĞLİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.