Hüseyin Özcan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız BATMAN BEŞİRİ belediye başkan adayı olan Hüseyin Özcan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BATMAN BEŞİRİ ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Hüseyin Özcan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız BATMAN BEŞİRİ adayı Hüseyin Özcan kimdir? Bağımsız BATMAN BEŞİRİ adayı Hüseyin Özcan yüzde kaç oy aldı?

Hüseyin Özcan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız BATMAN BEŞİRİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Hüseyin Özcan BEŞİRİ ilçesinde % 0,18 oranında oy almıştır. BEŞİRİ ilçesinde % 0,18 oranında oy olan Hüseyin Özcan adlı Bağımsız adayı toplamda 9 adet oy sayısına ulaştı.

BATMAN BEŞİRİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.