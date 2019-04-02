Hüseyin Sabah Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız MERSİN ERDEMLİ belediye başkan adayı olan Hüseyin Sabah isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MERSİN ERDEMLİ ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Hüseyin Sabah isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız MERSİN ERDEMLİ adayı Hüseyin Sabah kimdir? Bağımsız MERSİN ERDEMLİ adayı Hüseyin Sabah yüzde kaç oy aldı?

Hüseyin Sabah Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız MERSİN ERDEMLİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Hüseyin Sabah ERDEMLİ ilçesinde % 1,19 oranında oy almıştır. ERDEMLİ ilçesinde % 1,19 oranında oy olan Hüseyin Sabah adlı Bağımsız adayı toplamda 1.041 adet oy sayısına ulaştı.

MERSİN ERDEMLİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.