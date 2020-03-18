Hüseyin Şaman'ın kızından koronavirüs iddialarına yalanlama
Dün hayatını kaybeden Mersinli iş insanı Hüseyin Şaman'ın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi olduğuna dair sosyal medyada dolaşan iddialar üzerine Şaman'ın kızından açıklama geldi.
18.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:45
Dün hayatını kaybeden Mersinli iş insanı Hüseyin Şaman'ın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi olduğuna dair sosyal medyada dolaşan iddialar üzerine Şaman'ın kızından açıklama geldi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Manşet
Haberler
Ekonomi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Ekonomi
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Ekonomi
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Ekonomi
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Ekonomi
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Ekonomi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Ekonomi
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı