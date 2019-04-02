Hüseyin Şengül Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İZMİR MENEMEN belediye başkan adayı olan Hüseyin Şengül isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR MENEMEN ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Hüseyin Şengül isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İZMİR MENEMEN adayı Hüseyin Şengül kimdir? Bağımsız İZMİR MENEMEN adayı Hüseyin Şengül yüzde kaç oy aldı?

Hüseyin Şengül Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İZMİR MENEMEN belediye başkan adayı olarak gösterilen Hüseyin Şengül MENEMEN ilçesinde % 0,67 oranında oy almıştır. MENEMEN ilçesinde % 0,67 oranında oy olan Hüseyin Şengül adlı Bağımsız adayı toplamda 689 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR MENEMEN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.