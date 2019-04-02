Hüseyin Sözlü Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Adana büyükşehir belediye başkan adayı Hüseyin Sözlü oldu. MHP adayı Hüseyin Sözlü, Adana büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Adana büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Adana büyükşehir belediye başkan adayı Hüseyin Sözlü ile ilgili seçim sonuçları ve Adana büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Adana büyükşehir belediye başkan adayı Hüseyin Sözlü oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Adana büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Adana aday yarışı ve Adana seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Adana Seçim Bilgileri

Adana büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 4.901 olduğu belirlendi.

Adana büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 4.901 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Adana büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 83,29 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Adana büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.536.508 olduğu belirlendi.

Adana büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.279.821 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Adana büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Hüseyin Sözlü, Adana yarışında % 42,81 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Hüseyin Sözlü toplamda 523.470 adet oy sayısına ulaştı.

Hüseyin Sözlü Kimdir?

Hüseyin Sözlü, 2 Mayıs 1965 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesi Çokçapınar köyünde dünyaya geldi. İlköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini ise Ceyhan Yaltır Kardeşler Ortaokulu ve Ceyhan Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamlayan Sözlü, Atatürk Universitesi Ziraat Fakültesi'nden 1989 yılında mezun oldu.1990 yılında DSİ'de işletme mühendisi olarak göreve başlayan Sözlü, 1997 yılında DSİ Kösreli İşletme ve Bakım Başmühendisliğine atandı.1999'dan 2014 yılına kadara 3 dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ceyhan Belediye Başkanlığına seçilen Sözlü, 30 Mart 2014 günü yapılan

yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. Dört dönem Türkiye Mahalli İdareler İşveren Sendikası Genel Başkanlığı, Çukurova Belediyeler Birliği Başkanlığı, Türkiye İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Uyeliği ve Güreş

Federasyonu Yönetim Kurulu Uyeliği görevlerini yürüten Hüseyin Sözlü, evli ve üç çocuk babasıdır.

MHP Adana büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.