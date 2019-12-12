Haberler » Spor » Hüseyin Türkmen Basel Maçı Öncesi Basın Toplantısı - Spor

Hüseyin Türkmen Basel Maçı Öncesi Basın Toplantısı

Trabzonspor’un genç futbolcusu Hüseyin Türkmen de Basel karşısında en iyisini yapmak için mücadele edeceklerini söyledi. Hüseyin, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edip ülkemize dönmek istediklerini belirtirken, “Grubun son maçını oynamak için geldik. Bu maç için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Takım halinde grubumuzun son durumu hakkında bilgi sahibiyiz. Hangi maça çıkarsak çıkalım hepimiz bu mücadelenin farkındayız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip evimize dönmek istiyoruz” dedi.

12.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:14
'un genç futbolcusu Hüseyin Türkmen de karşısında en iyisini yapmak için mücadele edeceklerini söyledi. Hüseyin, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip ülkemize dönmek istediklerini belirtirken, "Grubun son maçını oynamak için geldik. Bu maç için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Takım halinde grubumuzun son durumu hakkında bilgi sahibiyiz. Hangi maça çıkarsak çıkalım hepimiz bu mücadelenin farkındayız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip evimize dönmek istiyoruz" dedi.
Hüseyin Türkmen Basel Maçı Öncesi Basın Toplantısı

Hüseyin Türkmen, Trabzonspor, Basel, Spor

Kaynak: Dugout


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:47 AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Kategorisi 1'inci Etap Kuraları çekildi - Spor
14:46 Afgan Muhammet Eyüp'ün hayali gerçek oldu - Spor
14:42 Antalyaspor Alanya'ya gitti - Spor
14:41 Yeni Malatyasporlu futbolcular Beşiktaş maçına odaklandı - Spor
14:39 Baraj puanını geçtiler, madalyaları topladılar - Spor
13:17 Nijeryalı futbolcu ile kulüp başkanının kızının ilişkisi ortaya çıktı - Spor
12:19 G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! İşte es geçilen detay - Spor
10:47 Cocu, F.Bahçe'nin yıldızını kiralamak istiyor - Spor
10:10 G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden kaybı 23.9 milyon Euro oldu - Spor
09:38 Sahaya giren taraftar, Ronaldo'ya sarılmak isteyince tepki gördü - Spor
12.12.2019 15:04:31