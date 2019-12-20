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Hüseyin Üneş: "Öncelikli hedefimiz Süper Lig"

Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile eşleşen BB Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş, "Öncelikli hedefimiz bulunmuş olduğumuz ligi ilk 2 içerisinde tamamlayıp Süper Lig'e dönmek.

20.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:06 Hüseyin Üneş:
Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda ile eşleşen BB Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş, "Öncelikli hedefimiz bulunmuş olduğumuz ligi ilk 2 içerisinde tamamlayıp Süper Lig'e dönmek. Önceliğimiz kesinlikle Süper Lig. Dolayısıyla bu turnuvada da devam edebildiğimiz kadar edeceğiz" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Eğitim ve Kamp Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kurada Beşiktaş ile eşleşen BB Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Turun hayırlı olmasını dileyen Üneş, "Biz BB Erzurumspor olarak 3. turda turnuvaya dahil olduk. Önce Edirne'yi eledik. Daha sonra evimizde Bodrumspor'u eledik. Dün de 5. turda Bursaspor'u geçerek bugün Beşiktaş ile eşleştik. Ben Beşiktaş'a başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir maç olacak karşılıklı. Öncelikli hedefimiz bulunmuş olduğumuz ligi ilk 2 içerisinde tamamlayıp Süper Lig'e dönmek. Önceliğimiz kesinlikle Süper Lig. Dolayısıyla bu turnuvada da devam edebildiğimiz kadar edeceğiz. Takımımızı çok fazla yormadan, zorlamadan. Bütün takımlara hayırlı uğurlu olsun diliyorum" diye konuştu.
(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Erzurumspor Kulübü, Türkiye Kupası, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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