Hüseyin Yücel, Eireannach ile bir araya geldi

"En önemli sermaye, altyapılar"

"Bu iş birlikleri, tanınırlığı artırıyor"

"Seçimi kazanamasak da hayata geçireceğiz"

Serhan TÜRK/ - Manchester United International'ın eski genel müdürü Michael John Eireannach, Bahçeşehir Üniversitesi'nin davetlisi olarak İstanbul'a geldi.

FIFA'nın destekleriyle İngiltere'de futbol akademisi kuran Eireannach, Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları'nın icra kurulu başkanı olan ve Beşiktaş'ta yarın yapılacak seçimde Serdal Adalı'nın listesinde bulunan Hüseyin Yücel ile bir araya gelerek futbol okulları ile ilgili bilgi verdi.

HÜSEYİN YÜCEL: EN ÖNEMLİ SERMAYE, ALTYAPILAR

Yalnızca Beşiktaş'ın değil, tüm kulüplerin en önemli sermayesinin altyapılar olduğuna dikkat çeken Hüseyin Yücel, "Hepimiz altyapıların çok önemli olduğunu anlatıp duruyoruz. Özellikle de kulüp seçimlerinden önce daha da dile getiriyoruz. Fakat ne yazık ki genellikle söylemde kalıyor. Ancak biz daha seçime girmeden bunun adımlarını hem Türkiye'de hem de Avrupa'da attık. Daha önce eski futbol oyuncumuz Fabian Ernst ile bir iş birliği gerçekleştirdik. Ernst, Beşiktaş markasıyla çok yakında Almanya'da futbol okulları açacak. Burada amacımız Avrupa'daki yeteneklerin keşfedilmesi ve Beşiktaş'ımıza kazandırılmasını sağlamaktı. Bugün Michael John Eireannach ile de bir araya gelmemizin amacı aynı. İngiltere'de Eireannach'nın önderliğinde, futbol spor akademisi ve eğitim kampları kurmayı amaçlıyoruz. Keza Türkiye'de de kendisinin tecrübesi ve önderliğinde bir futbol okulu kurarak, Türk futboluna başarılı gençler kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

"BU İŞ BİRLİKLERİ TANINIRLIĞI ARTIRIYOR"

Beşiktaş'ın Türkiye'nin dünyadaki en önemli markalarından biri olduğunu söyleyen Hüseyin Yücel, "Kulübümüzün özellikle Avrupa'da hatırı sayılır bir taraftarı var. Böyle işbirlikleri bölgedeki tanınırlığı ve taraftar sayısın daha da artırıyor" dedi.

"SEÇİMİ KAZANAMASAK DA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Hüseyin Yücel son olarak, Micheal John Eireannach ile gerçekleştirmeyi planladıkları altyapı projelerini, aday olduğu yönetim kurulu seçilse de seçilmese de hayata geçireceklerini de söyledi.

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