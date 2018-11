Hüseyin Yücel, "Okullar Gelecekte Sadecebilgi Aktaran Binalar Olmayacak"

29 Kasım 2018 Perşembe 13:23



29 Kasım 2018 Perşembe 13:23

Hayatımızın hemen her alanında hakimiyet kuran teknolojinin gelecekte neler getireceği, iş, eğitim, spor ve internet dünyasından renkli isimlerin katılımıyla "FutureTalks" etkinliğinde ele alındı. Programın açılış söyleşisinde konuşan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, "İlerde, okullar sadece bilgi aktaran binalar olmayacak. Öğretmenlerin rolü artacak. Kolayca ulaşılan bilginin nasıl kullanılacağı konusunda öğretmenler öğrencilere yol gösterici olacak" dedi.Bahçeşehir Koleji ve teknoloji blogu Webrazzi ortaklığında ilk kez hayata geçirilen FutureTalks'ta e-spordan eğitime, robotlardan yapay zekaya kadarpek çok konunun geleceği,eğlenceli söyleşiler ve sunumlarla masaya yatırıldı. Program, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ve Webrazzi Kurucusu Arda Kutsal'ın "Dijital Nesli Neler Bekliyor?" söyleşisi ile başladı."DİJİTAL EVRİMİN TAM ORTASINDAYIZ"Dijitalleşmenin hayatımızın her yerinde olduğunu dile getiren Yücel, "Şu anda dijital evrimin tam ortasındayız ve bu dönüşüme tanıklık ediyoruz. Biz ilkokuldayken en büyük deneyimiz pamuktan fasulye üretmekti. Şimdi ise yapay zekadan, VR'lardan, kodlamadan bahsediyoruz. Öğrencilerimiz artık kendi robotlarını üretiyorlar. Ülkemizi dünyada temsil ediyorlar. Yeni doğan çocuklar neredeyse ellerinde tablet ile doğacaklar. Bundan 15 yıl önce biri çıkıp 12-13 yaşında bir çocuğun çekeceği bir videonun 6 milyon izleneceğini söylese muhtemelen hiçbirimiz inanamazdık. Ama şimdi pek çok kanaldan bu gerçekleşebiliyor" diye konuştu."OKULLAR SADECE BİLGİ AKTARAN BİNALAR OLMAYACAK"Okulların geleceği konusundaki fikirlerini paylaşan Yücel, "İlerde okullar kesinlikle evrilecekve misyon değiştirecek. Okullar çocuklara sadece bilgi aktaran binalar olmayacak. Öğretmenlerin de rolü artacak. Bilgiye ulaşmak artık çok kolay ancak asıl önemli olan bu bilginin nasıl kullanacağı. İşte bu noktada öğretmenler yol gösterici olacak. Robotların, teknolojinin öğrencilere öğretemeyeceği birlikte yaşama kültürü, iletişim, kendisinden farklı olana saygı duyma gibi değerleri öğretmenler çocuklarımıza öğretecek. Bunun yanı sıra şu anda üçüncü sınıfta okuyan öğrencilerimiz üniversiteden mezun olduğu zaman günümüzdeki mesleklerin yüzde 65'i olmayacak. Bu nedenle sadece var olan müfredatla değil çağın gerekliliklerine uygun olarak da çocukları geleceğe hazırlamalıyız" dedi."ÖNCELİĞİM ÇOCUKLARIN BASKETBOLU SEVMESİ"E-Spor ve basketbola olan yatırımlarına da değinen Yücel, "E-Spor alanında üniversitemizin bir yatırımı söz konusu. Bana göre E-Spor önümüzdeki 5 yıl içinde çok gelişecek, yatırımları artacak ve futbolla yarışır hale gelecek. Basketbol takımımıza gelince önceliğim çocukların bu işi sevmesi. Sürekli olarak çocuklarda iPad bağımlılığı, telefon bağımlılığı var deniyor. Eğer siz çocukların eline bir basketbol topu, bir kalem, resim yapması için bir fırça verirseniz çocuk da iPadi bırakır. Bu noktada anne ve babalara da çok iş düşüyor" ifadelerinde bulundu.Hüseyin Yücel'in ardından Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nin başarılı robotik takımı INTEGRA 3646 üyelerinden Ekin Şenvardarlı ve Elif Naz Demirci yaptıkları projeleri anlatan eğlenceli bir sunum gerçekleştirdi.Etkinlik; Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Türkiye E-Spor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir, Riot Games Türkiye Müdürü Bora Koçyiğit, Seri Girişimci Hakan Baş, Mastercard Dijital Ürünler Direktörü Hakan Tatlıcı, Dijital Bankacılık Platformu ininal CEO'su Ömer Suner, MasterCard Avrupa Pazarlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Onur Kurşun, Netmarble EMEA CEO'su Barış Özistek ve Şef, Televizyon Programcısı ve Girişimci Arda Türkmen, Alemşah Öztürk, YouTuberAbdü Yılmaz, Ruhi Çenet, Merve Özkaynak, BAU Next Direktörü Mehtap Naz Algül, Manibux Kurucusu Canan Bayrak'ın geleceğe dair öngörülerini paylaşmalarıyla devam etti. - Dundar