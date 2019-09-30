Husiler: 3 suudi dâhil olmak üzere 350 mahkûmu serbest bırakacağız

Husilerin Mahkümlar İşleri Komitesi Başkanı Abdülkadir al-Murtada, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 3 Suudi Arabistan vatandaşı da dahil olmak üzere 350 mahkümu serbest bırakacaklarını açıkladı.

Murtada basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Aralık ayında Stockholm'de yapılan mübadele anlaşmasının bir parçası olarak 350 mahkümu serbest bırakıyoruz. Bu girişim, Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç Uluslararası Komitesinin himayesi altında uygulanacak. Mahkümların serbest kalması, anlaşmanın uygulanmasındaki güvenilirliğimizi ve ciddiyetimizi kanıtlıyor. BM'den diğer tarafa da benzer bir adım atması için baskı yapmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.