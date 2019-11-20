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Husiler, alıkoyduğu 3 gemiyi serbest bıraktı

Güney Kore, Yemen'deki Husilerin alıkoyduğu 2'si Güney Kore'ye ait 3 gemiyi serbest bıraktığını bildirdi.

20.11.2019 19:48 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:48Husiler, alıkoyduğu 3 gemiyi serbest bıraktı
Güney Kore, 'deki Husilerin alıkoyduğu 2'si Güney Kore'ye ait 3 gemiyi serbest bıraktığını bildirdi.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Husilerin karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Kızıldeniz'de alıkoyduğu biri Suudi Arabistan'a ait 3 gemiyi ve 16 mürettebatı salıverdiği belirtildi.
Serbest bırakılanlar arasında 2 Güney Kore vatandaşı bulunduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu, ailelerine gerekli bilginin verildiği ifade edilen açıklamada, gelecekte benzer olaylar yaşanmaması için Seul yönetiminin güvenlik önlemlerini artıracağı vurgulandı.
- Gemiler dün alıkonulmuştu
Husiler, dün yaptıkları açıklamada, Kızıldeniz'de Yemen'in Ukban Adası'nın 3 mil açığında 3 geminin alıkonulduğunu duyurmuştu.
Grubun üst düzey yöneticilerinden Muhammed Ali el-Husi, Twitter'dan paylaştığı mesajda, gemileri Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait olduğu düşüncesiyle alıkoyduklarını, Güney Kore'ye ait olduğunun ortaya çıkması durumunda gemilerin serbest bırakılacağını bildirmişti.

Suudi Arabistan, Güney Kore, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

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