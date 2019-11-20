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Husiler, alıkoyduğu Güney Kore'ye ait 2 gemiyi serbest bıraktı

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de alıkoyduğu Güney Kore'ya ait 2 gemiyi serbest bıraktıklarını açıkladı.

20.11.2019 10:29 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:34Husiler, alıkoyduğu Güney Kore'ye ait 2 gemiyi serbest bıraktı
Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de alıkoyduğu Güney Kore'ya ait 2 gemiyi serbest bıraktıklarını açıkladı.

Husiler tarafından yapılan açıklamada, Sana ve Seul arasındaki dostane ilişkileri çerçevesinde Kızıldeniz'in güneyinde pazartesi günü alıkoydukları Güney Kore'ye ait 2 gemiyi serbest bıraktıkları belirtildi. Açıklamada, gemilerin Güney Kore'ye ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı da gemilerin sabah saatlerinde serbest bırakıldığını belirterek, mürettebatın durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Husilere bağlı sahil güvenlik birlikleri, pazartesi akşamı kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle Yemen'in Ukban Adası'nın 3 mil açığında 3 gemiyi alıkoymuştu. Alıkonulan gemiler arasında 2 geminin Güney Kore'ye ait olduğu, diğerinin ise Suudi Arabistan'a ait "Rabigh 3" isimli gemi olduğu bildirilmişti. - ADEN

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Kaynak: İHA

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