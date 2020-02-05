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Husiler, alıkoydukları 32 Mısırlı denizciyi serbest bıraktı

Yemen'de Husiler, karasularına yasa dışı yollardan girdikleri gerekçesiyle alıkoydukları 32 Mısırlı denizciyi serbest bıraktı.

05.02.2020 02:28 | Son Güncelleme: 05.02.2020 02:28Husiler, alıkoydukları 32 Mısırlı denizciyi serbest bıraktı
'de Husiler, karasularına yasa dışı yollardan girdikleri gerekçesiyle alıkoydukları 32 Mısırlı denizciyi serbest bıraktı.
Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, 32 Mısırlı denizci, Yüksek Siyasi Konsey (Husilere ait yürütme organı) Başkanı Mehdi el-Meşat'ın talimatıyla serbest bırakıldı.
Haberde söz konusu denizcilerin Yemen karasularında bulundukları sırada sahil güvenlik ekiplerince yakalandıkları belirtildi ancak bunun ne zaman olduğuna dair bilgi verilmedi.
Mısır'a ait bir uçağın, denizcileri tahliye etmek için dün Uluslararası Sana Havalimanı'na geldiği de kaydedildi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, denizcilerin serbest bırakılması için harcanan çabaları takip ettiğini belirtmişti.

Yemen, Güncel

Kaynak: AA

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