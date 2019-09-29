Husiler: "Binlerce Suudi askeri esir aldık"

Husiler, Suudi Arabistan topraklarına düzenledikleri operasyonda binlerce Suudi askerini esir aldıklarını iddia etti.



Husiler, Suudi Arabistan topraklarında düzenledikleri operasyonda binlerce Suudi askeri esir aldıklarını öne sürdü. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, düzenlediği basın toplantısında Suudi Arabistan'ın güney sınırında yer alan Necran kentinde yapılan geniş çaplı askeri operasyonda 2 binden fazla Suudi askerini esir aldıklarını ve 200'den fazla askeri öldürdüklerini iddia etti. Seri, Arap koalisyonundan üç tümenin bozguna uğratıldığını ve yüzlerce zırhlı aracın ele geçirildiğini söyledi. Operasyonun başlangıç ve bitiş tarihine ilişkin bilgi vermeyen Seri, operasyonla ilgili ek ayrıntıların daha sonra paylaşılacağını aktardı.



Suudi Arabistan makamlarından ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. - SANA

Kaynak: İHA